Uber-topman Travis Kalanick neemt ontslag na druk investeerders

Hij was pas net een week met verlof, maar keert nu echt niet meer terug. Uber-topman Travis Kalanick heeft ontslag genomen, meldt The New York Times, die een verklaring van hem in handen kreeg. Een woordvoerder van de taxidienst heeft zijn ontslag bevestigd.

Volgens de krant kwam het laatste duwtje van vijf grote investeerders. Die eisten in een brief dat Kalanick per direct zou opstappen. Aanleiding zijn de schandalen waar het bedrijf mee te maken heeft. Het bedrijf is in opspraak geraakt door berichten over seksuele intimidatie en ander wangedrag.

In de brief schrijven de investeerders dat de Uber-topman onmiddellijk moet opstappen, omdat er verandering van leiderschap nodig is. Kalanick zou besloten hebben definitief op te stappen nadat hij over de brief contact had gehad met ten minste één lid van de raad van commissarissen. Hij blijft wel lid van de raad van bestuur.

Onderzoek werkcultuur

Vorige week presenteerde Uber de aanbevelingen van een nog altijd geheim rapport, dat is opgesteld door de voormalig minister van Justitie onder president Obama, Eric Holder. Hem werd gevraagd om de interne werkcultuur te onderzoeken na een blogpost van voormalig medewerker Susan Fowler, die het bedrijf beschuldigde van seksuele intimidatie.

Het leidde tot een dertien pagina's tellend document vol aanbevelingen. Daaruit viel op te maken dat er veel mis was gegaan, niet alleen in de bedrijfscultuur, maar ook met de financiële administratie.