Niemand zit zo verleidelijk op de bank als Tamati Williams

William begon als kleine jongen al met keepen toen hij met zijn moeder van een klein plaatsje naar Auckland verhuisde. "Mijn Engelse stiefopa nam me daar mee naar een voetbalwedstrijd, en toen is het allemaal begonnen."

En dat is nog best bijzonder, want zoveel voetballers zijn er niet onder de kleine 5 miljoen inwoners van Nieuw-Zeeland. "Er zijn maar twee of drie serieuze sporten", vertelt Williams. "Je hebt rugby, dan cricket, en dan komt misschien voetbal."

"Er wordt wel veel gevoetbald, door de jeugd en door meisjes, maar het is niet zo populair als de andere sporten. En het krijgt ook weinig media-aandacht. De Confederations Cup wordt wel live uitgezonden, maar ja, dan is het in Nieuw-Zeeland midden in de nacht."