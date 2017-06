Wat staat Feyenoord te wachten op de transfermarkt?

"Feyenoord moet verstandig blijven en zich niet gek laten maken", stelt Jansen. "Het is afwachten. Clubs gaan denken dat Feyenoord nu veel geld heeft. Maar Feyenoord is niet rijk. Daar moet de leiding goed mee omgaan."

De komst van een opvolger van Kuijt, van het kaliber Jordy Clasie of Robin van Persie, is belangrijk voor Feyenoord, meent Jansen. "Die hebben in zware competities gespeeld. Die kunnen het elftal helpen om verder te komen. En dan kun je je ook permitteren om jongeren in te voegen, om bepaalde spelers bij clubs als Utrecht of Heerenveen te halen voor wie De Kuip een nerveus gebied is."

Ook de druk van het Legioen kan daarbij meespelen. "Die druk is er altijd. De mensen verwachten iets. Maar de Feyenoord-supporter is een aparte supporter. Die is gepokt en gemazeld met ellende, maar heeft nu euforie leren kennen. Ik denk dat ze zo realistisch zijn dat ze niet denken: the sky is the limit."