Lokale verkiezingsuitslag opsteker voor president Trump

In de Amerikaanse staat Georgia heeft een kandidaat van de Republikeinen een verkiezing gewonnen, die wordt gezien als een soort referendum over president Trump.

Het gaat om een speciale verkiezing voor een vrijgekomen zetel in het Huis van Afgevaardigden. Die zetel is voor een district dat al tientallen jaren in handen is van de Republikeinen. Als de jonge Democraat Jon Ossof de Republikeinse Karen Handel had verslagen, zou dat worden gezien als een afwijzing van de Republikeinen en van Donald Trump.

Heel Amerika keek mee naar de verkiezing. Als Ossof had gewonnen, zou dat de kansen voor de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in november volgend jaar mogelijk verkleinen.

Trump! Trump! Trump!

De zetel is vrijgekomen door de benoeming van Tom Price tot minister van Gezondheidszorg. Nu Karen Handel de zetel voor de Republikeinen heeft behouden, wordt dat gezien als signaal dat Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden nog stevig in het zadel zitten.

Toen bekend werd dat Handel bijna 53 procent van de stemmen had gekregen, scandeerden haar aanhangers "Trump! Trump! Trump!". Vervolgens zei Handel dat ze speciaal haar dank wilde uitspreken aan de president van de Verenigde Staten.

Donald Trump reageerde verheugd.