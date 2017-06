Familie Michael Brown schikt met Ferguson

De familie van Michael Brown heeft een schikking getroffen met de stad Ferguson. De 18-jarige zwarte jongen werd in 2014 door een blanke agent doodgeschoten in de voorstad van St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri.

De familie van de jongen stelde de stad wettelijk aansprakelijk voor zijn dood nadat bekend was geworden dat de verantwoordelijke agent Darren Wilson niet werd vervolgd. In een onderzoek werd vastgesteld dat het politiekorps van Ferguson stelselmatig discrimineert.

Brown was ongewapend toen hij werd doodgeschoten. Duizenden mensen in verschillende Amerikaanse steden gingen in de dagen daarna de straat om om te protesteren tegen politiegeweld tegen minderheden.

'Compensatie redelijk'

Volgens de rechter is het "niet meer dan redelijk dat de familie gecompenseerd wordt voor de onrechtmatige dood van Brown". Hoeveel geld er in de schikking is toegezegd, is niet bekendgemaakt.

Het stadsbestuur heeft naast het geldbedrag beloofd dat agenten beter worden getraind en dat discriminatie wordt aangepakt.