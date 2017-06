Geen autopsie op Amerikaanse student Warmbier

Op verzoek van de familie van de overleden Amerikaanse student Otto Warmbier, is er geen volledige autopsie verricht op zijn lichaam. De lijkschouwer heeft alleen uitwendig onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de 22-jarige man. Waarom de familie autopsie heeft geweigerd, is niet bekend. Eerder hadden ze daar geen bezwaar tegen.

Warmbier werd vorige week plotseling vrijgelaten door de Noord-Koreaanse autoriteiten na ruim een jaar gevangenschap. Op dat moment lag hij al in coma en werd overgebracht naar een ziekenhuis in de VS. Hij overleed daar eergisteren. Volgens de artsen had Warmbier een ernstige hersenbeschadiging opgelopen.

Vlag gestolen

Otto Warmbier werd vorig jaar gearresteerd tijdens een vakantie in Noord-Korea. Hij zou een Koreaanse vlag met politieke propaganda voor het communistische regime hebben gestolen uit het hotel waar hij verbleef. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid.

De familie van Warmbier vermoedt dat hij is mishandeld tijdens zijn detentie. De Noord-Koreaanse autoriteiten claimen dat hij in coma is geraakt door de ziekte botulisme, in combinatie met het innemen van een slaappil.