Formatie Dag 97: de PvdA wil echt niet

ChristenUnie-leider Segers wordt morgen aan de eind van de ochtend bij informateur Tjeenk Willink op het Binnenhof verwacht. Zijn partij geldt nu als de enige overgebleven partij die kan helpen om een meerderheidskabinet te vormen. De PvdA is en blijft niet beschikbaar om mee te doen aan een kabinet met VVD, CDA en D66, zei Asscher vandaag na afloop van een gesprek met informateur Tjeenk Willink.

De PvdA-leider vindt het "inhoudelijk buitengewoon onaantrekkelijk" om bij het zogenoemde motorblok (VVD, CDA en D66) aan te schuiven.

Tijdens een PvdA-bijeenkomst 's avonds in Hilversum zei hij dat hij zijn rol als oppositieleider als bevrijdend ervaart. "We hoeven geen rekening meer te houden met een coalitie of met compromissen sluiten", aldus Asscher. Hij ziet het als een uitdaging om van de PvdA weer herkenbaar te maken en te proberen weer de grootste te worden. "Ik wil doorknokken voor de mensen die dat verdienen."

Volgens NOS-verslaggever Ron Fresen is dat een grote klus. Daar hoort bij om eventjes niet te besturen, maar te laten zien waar je voor staat en voor gaat. "Asscher ontpopt zich als een goede debater en een echte machtspoliticus, die zeker zijn momenten zal proberen te pakken", aldus Fresen.

Even slikken

Het zal voor zowel ChristenUnie als D66 even slikken zijn, als ze weer met elkaar om de tafel moeten. D66-leider Pechtold is bang om in een conservatief kabinet terecht te komen, maar VVD-leider Rutte heeft geprobeerd hem gerust te stellen. Volgens de VVD'er wordt het een kabinet waarin ook progressief Nederland zich zal thuisvoelen, zegt Fresen.