'Man met bomgordel uitgeschakeld op station Brussel'

Station Brussel-Centraal is ontruimd na een ontploffing. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt dat militairen in de stationshal een man met een bomgordel hebben uitgeschakeld.

Het is onduidelijk of het gaat om een poging tot een aanslag. De politie zegt dat de situatie onder controle is.