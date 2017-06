Reiziger volgt Keizer op bij Jong Ajax

Ajax heeft Michael Reiziger aangesteld als trainer van Jong Ajax. Die functie was vacant na de overstap van Marcel Keizer naar het eerste elftal van Ajax.

Reiziger heeft een contract getekend voor twee jaar. De 72-voudig international was de afgelopen drie seizoenen assistent-trainer bij Sparta.

"Het is geweldig om terug te keren naar de club waar het voor mij allemaal begonnen is en ik bovendien mijn grootste successen heb behaald", reageert Reiziger op zijn aanstelling. "Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land, ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan.''

De 44-jarige Reiziger debuteerde in 1991 als product van de eigen jeugdopleiding in het eerste elftal van Ajax, waar de rechtsback onder trainer Louis van Gaal twee landstitels, de Champions League en de Wereldbeker won. Later speelde hij nog bij AC Milan, FC Barcelona, Middlesbrough en PSV.