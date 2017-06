Brandweer staakt zoektocht naar drenkeling in Waal

In de Waal bij Andelst in Gelderland wordt een zwemmer vermist. Hulpdiensten hebben zo'n anderhalf uur naar de drenkeling gezocht, maar er werd niemand gevonden. Inmiddels is de zoektocht gestaakt.

Het is niet bekendgemaakt of het om een man of een vrouw gaat. De brandweer spreekt van 'een persoon' die door de stroming is meegenomen. Familieleden zouden hebben gezien dat de zwemmer door de stroming onder water verdween en niet meer boven kwam. Daarna werden de hulpdiensten gealarmeerd.

Tijdens de zoektocht werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Ook langs de oevers is gezocht. Een woordvoerder heeft tegen Omroep Gelderland gezegd dat in de Waal een stroming van 3 meter per seconde staat, zo'n 11 kilometer per uur.

Loos alarm

Hulpdiensten zijn later op de avond ook uitgerukt voor een meisje in de Waal bij Lent. Die melding bleek loos alarm. "Het meisje was aan het zwemmen en passanten hadden ingeschat dat ze het niet zou gaan halen om helemaal terug te zwemmen. Zij hebben de hulpdiensten gealarmeerd", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Toen we bij het water aankwamen met brandweer, ambulance en politie, stond het meisje al op de kant."