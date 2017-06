'Zolang de branden niet onder controle zijn, ga ik hier niet wonen'

In het gebied is het nog steeds gevaarlijk. De thermometer in de auto geeft aan dat het boven de veertig graden is. Het is gortdroog. We rijden over een bochtig zandpad richting het huis van Luisa, steeds dieper de bossen in.

Vlak bij het huis zijn de bossen door het vuur onaangeroerd gebleven. Prettig zou je denken, want het huis staat er nog. Anderzijds: dit is een perfecte voedingsbodem voor bosbranden.

Luisa wordt steeds zenuwachtiger. In de verte zien we donkere rookwolken boven de bossen. Blusvliegtuigen vliegen af en aan. "Dat is het bos in het dorp achter mij", zegt Luisa. "Als het te gevaarlijk wordt, draaien we meteen om."