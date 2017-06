Eis tegen serieverkrachter Amsterdam: 12 jaar

De officier van justitie in Amsterdam heeft twaalf jaar celstraf geƫist tegen een man die wordt verdacht van drie verkrachtingen.

In 2016 zou hij in vier dagen in Amsterdam drie vrouwen op gewelddadige wijze hebben verkracht. Onderzoek wees uit dat de verkrachtingen door dezelfde dader zijn gepleegd.

Tips

De man had geprobeerd de mobiele telefoon van een van zijn slachtoffers te verkopen in een belwinkel. Nadat de politie beelden daarvan had getoond in opsporingsprogramma's op tv, kwamen ruim 50 tips binnen. Die leidden naar de man; in april vorig jaar werd hij opgepakt in zijn woonplaats Purmerend. Dna-onderzoek wees uit dat de aangehouden man aan de drie verkrachtingen te linken was.

Vier dagen

Op 28 januari 2016 trok de man een vrouw van haar fiets op de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam en verkrachtte haar. Twee dagen later, op 30 januari, werd een jonge vrouw in de Maassluisstraat verkracht in de lift van een appartementencomplex. Haar telefoon werd gestolen. Nog een dag later, op 31 januari, verkrachtte hij een vrouw bij de Sloterplas.

Brandstichting

De man wordt ook verdacht van brandstichting in het huis van bewaring waar hij gedetineerd zat. De brand was snel geblust, maar door de rookontwikkeling liepen andere gedetineerden en personeelsleden ademhalingsklachten op.