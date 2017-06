Haase knokt zich langs Ferrer in Halle

Robin Haase heeft op het grastoernooi van Halle de tweede ronde gehaald. De Hagenaar versloeg de Spanjaard David Ferrer: 3-6, 7-5, 6-3.

Haase had zijn handen vol aan het werktennis van Ferrer, die in juli 2013 nog de mondiale nummer 3 was en inmiddels is afgezakt naar de 37ste plaats.

De Nederlander kwam in de derde set terug van een break achterstand (0-1) en knokte zich daarna knap naar de winst. Haase deed dat onder meer door na een glijpartij zittend op het gras een forehand te slaan, waarmee hij zich in de rally hield en ook het punt won.

Haase speelt in de tweede ronde tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.