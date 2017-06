Scholen nemen maatregelen vanwege hitte

Scholen in Limburg, Brabant en Gelderland hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. Sommige scholen doen dat door bijvoorbeeld buiten les te geven en kinderen extra drinken te geven, op andere scholen is een tropenrooster ingesteld.

Zo stuurt de Bernard Lievegoedschool in Maastricht alle leerlingen naar huis na 13.30 uur. Volgens de school lopen dan de temperaturen te hoog op, met name op de bovenste verdieping.

"Daar is het echt niet vol te houden", zegt directrice Janny de Vries tegen 1Limburg. "Leerlingen krijgen er last van hoofdpijn en duizeligheid."

Het bos in

Bij de Pieter Breughelschool in Arnhem is er geen aangepast rooster, maar worden de kinderen wel mee naar buiten genomen. Gisteren werden er al spelletjes in het bos gedaan, vandaag wordt in het bos geoefend voor de musical.

De Paasbergschool in Oosterbeek heeft vanaf donderdag een tropenrooster, meldt Omroep Gelderland. Volgens de school wordt er die dag een temperatuur van 30 graden verwacht. Na meerdere dagen met hoge tempteraturen is het volgens de schoolleiding dan in de school bijna net zo warm als erbuiten. De leerlingen worden daarom om 12.30 naar huis gestuurd.

Ook tropenrooster voor ambtenaren

Niet alleen op scholen geldt een tropenrooster. Ook de ambtenaren die in Maastricht werken in het provinciehuis van Limburg, mogen eerder naar huis. In het pand kan de temperatuur oplopen tot meer dan 35 graden, staat volgens 1Limburg in een interne e-mail aan de ambtenaren.

Overigens wordt er gewerkt aan een oplossing. Het provinciehuis wordt op dit moment gerenoveerd en daarbij wordt ook een klimaatbeheersingssysteem aangelegd.