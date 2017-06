Koning begint vierdaags staatsbezoek aan Italië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn begonnen aan een vierdaags staatsbezoek aan Italië. Het is pas het tweede staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan het land. Koningin Beatrix en prins Claus brachten in 1985 als eersten een officieel bezoek aan Italië.

Het koningspaar is donderdag te gast in Vaticaanstad, ook voor een staatsbezoek. Paus Franciscus heeft er een kwartier voor uitgetrokken.

Na een eerste gesprek met president Matarella legde de koning een korte verklaring af. "Onze landen stonden samen aan de basis van de Europese Unie. Nu, twee generaties later, is onze samenwerking misschien wel urgenter dan ooit", zei de koning.

Palermo

De koning zei ook dat de ernst van het migratievraagstuk bij uitstek voelbaar is in Italië. In verband daarmee brengt hij morgen een bezoek aan Palermo op Sicilië. De burgemeester van Palermo maakt zich sterk voor een fatsoenlijke ontvangst van Afrikaanse vluchtelingen in zijn stad. Hij beschouwt de Afrikanen als een verrijking voor zijn land en Europa.

Het vorstenpaar wordt op het bezoek vergezeld door minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel leidt tegelijkertijd een handelsdelegatie in Italië.