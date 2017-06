Militairen slaan waterputten voor brandweer op de Veluwe

Militairen van de landmacht leggen vandaag waterputten aan op de Veluwe bij Schaarsbergen. Het moet de brandweer helpen bij het bestrijden van natuurbranden, meldt Omroep Gelderland.

In natuurgebieden is het voor de brandweer vaak lastig om aan bluswater te komen. Door putten van tientallen meters diep te slaan, kan in het geval van een brand het grondwater gebruikt worden.

Het werk wordt uitgevoerd door militairen. Eerder sloegen zij zulke calamiteitenputten ook al in andere natuurgebieden in Nederland.

Warmte en droogte

Volgens een woordvoerder van de landmacht heeft de aanleg van de putten niets te maken met de warmte op dit moment, maar stond het werk al langer gepland.

Door de warmte en droogte is er nu wel een verhoogd risico op natuurbranden. In verschillende regio's is daarom code oranje van kracht.