Amerika rouwt om student die overleed in Noord-Korea

De VS is in mineur na de dood van Otto Warmbier, de Amerikaanse student die lang gevangen zat in Noord-Korea en vorige week in coma naar huis terugkeerde. Gisteren werd bekend dat hij in een ziekenhuis in Cincinnati is overleden.

Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft "met grote droefheid" kennis genomen van het nieuws. Hij heeft de familie van Warmbier gecondoleerd. "Zij moeten een verlies verwerken dat geen ouder zou moeten doormaken." Tillerson zegt dat Warmbier onterecht heeft vastgezeten en houdt Noord-Korea daarvoor verantwoordelijk. Hij eist dat drie andere Amerikanen die door Noord-Korea worden vastgehouden, worden vrijgelaten.

Ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wil een snelle vrijlating van Zuid-Koreanen en Amerikanen die in Noord-Korea worden vastgehouden. De reisorganisatie die Warmbier vanuit China naar Noord-Korea bracht, neemt geen Amerikanen meer mee het land in.