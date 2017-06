Weg met verspilling: circulair inkopen 'in stroomversnelling'

Meer dan de helft van de ruim honderd miljoen euro aan circulaire inkoop komt voor rekening van de overheid. Behalve kantoormeubilair koopt de rijksoverheid sinds een aantal jaar ook bedrijfskleding op een duurzame, verantwoorde manier in. Dat gaat nu al om flinke aantallen van een miljoen kilo per jaar aan onder meer leger- brandweer- en douane-uniformen, en binnenkort komen daar politie-uniformen nog bij.

"Circulariteit is geen doel op zich. Het is een middel om te helpen de textielafvalberg te verkleinen", zegt Rob van Arnhem, die dit project leidt binnen de Rijksoverheid. Dit gebeurt op verschillende manieren. "We stellen bij de inkoop de eis dat de kleding een minimumpercentage gerecyclede content moet bevatten. Zo stimuleren we innovaties op dit gebied", legt Van Arnhem uit.

Verbrand

Daarnaast wordt de gedragen kleding ingezameld. "Tot 2013 werd alles verbrand, om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld legeruniformen niet op de markt zouden belanden. Nu kijken we eerst wat nog herbruikbaar is. De rest vervezelen we en verkopen we weer door."

De vezels die overblijven, komen in allerlei producten terecht en niet alleen in laagwaardige toepassingen als muurisolatie en autodeurbekleding. "We hebben designerwedstrijden georganiseerd om ervoor te zorgen dat ze ook in hoogwaardige producten worden verwerkt."

Resultaat is dat er inmiddels onder meer tassen, handdoeken en werkkleding wordt gemaakt van de oude legeruniformen en marechaussee- en brandweerkleding.

"Op dit moment gaat nog maar een klein deel van al onze kleding naar de verbrandingsovens. Ik verwacht dat over twee tot drie jaar alles wordt hergebruikt of gerecycled", aldus Van Arnhem.

Groot bijkomend voordeel is dat het verwerken van de bedrijfskleding niet langer een kostenpost is. "We maken er nu zeer zeker winst mee, ja." Niet zo gek dus dat de Nederlandse overheid voor dit project veel belangstelling krijgt uit het buitenland. "Denemarken kopieert ons project één op één."