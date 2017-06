Hip, snel en flitsend, het IOC omarmt 3x3 basketbal

Ook daarover is niet iedereen enthousiast: 23-voudig olympisch kampioen Michael Phelps vindt de toevoegingen aan het zwemprogramma te veel van het goede. Dafne Schippers is wel redelijk positief over de extra nummers.

"Het is natuurlijk hartstikke goed als de vrouwensport blijft groeien. De 4x400 meter gemengde estafette is op zich wel grappig, een leuk event. Al moet het op een gegeven moment niet te veel circus worden", stelt de Nederlandse topsprintster.

Volgens IOC-lid Eurlings is er genoeg reden om meer vrouwen in de sport te stimuleren. "Qatar, Saudi-Arabië en Brunei hadden voor het eerst vrouwelijke atleten in Rio. Dat is een groot voorbeeld naar alle jonge vrouwen in die landen, die zien dat ze ook gewoon atleet kunnen worden."