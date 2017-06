Afghaans koken in Athene, 'vluchtelingen hebben veel talent'

Boodschap

"Volgens Reza gaat het om samenwerking en vertrouwen. "Want Ilias laat me tenslotte in zijn keuken. En er gaat een boodschap van uit. Er komen veel vluchtelingen hier, en eenieder heeft zijn eigen talent, of dat nou de kookkunst is of iets anders." Reza benadrukt dat hij de samenleving niet tot last wil zijn. "Wij willen werken, en onze talenten laten zien."

Voor chef Ilias is het de eerste keer dat hij met een buitenlandse kok samenwerkt. En hij verheugt zich op de samenwerking. "Het vluchtelingenvraagstuk gaat iedereen aan. Maar samen kunnen we het oplossen. Iedereen is hetzelfde en heeft recht op een kans."