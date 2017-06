'PSV-aanwinst Lozano geen ideale schoonzoon'

Maandagavond maakte PSV de komst van Hirving Lozano wereldkundig. De 21-jarige aanvaller komt over van CF Pachuca. Hans Westerhof, tot een paar jaar geleden technisch directeur bij die Mexicaanse club, kent hem naar eigen zeggen van haver tot gort. "Er is al een jaar of drie tot vier contact met PSV."

Met het nodige tromgeroffel maakte PSV de nieuwe transfer bekend. De Eindhovenaren zouden tal van Europese topclubs hebben afgetroefd af in de strijd om de 21-jarige aanvaller. Op Twitter liet PSV wat hoogtepunten zien van 'Chucky', zoals de bijnaam luidt van Lozano. Veel is er echter nog niet bekend over het Mexicaanse talent.

"Ik snap PSV wel, want ze hebben wel behoefte aan een echte linksbuiten", zegt de 67-jarige Westerhof. "Met de bal aan de voet is hij heel handig. En hij is heel snel en houdt van dribbelen. Net als Arjen Robben maakt hij veel goals door naar binnen te trekken en dan uit te halen. Maar dan vanaf links. Bij een klein kansje is het meteen raak."