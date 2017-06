Kan Van Persie het verhaal Kuijt kopiëren?

Twee weken voor de start van de Tour de France wordt in het Sportforum uiteraard ook het wielrennen van de voorbije week besproken. In de Ronde van Zwitserland eindigde Steven Kruijswijk op het podium. De renner van Lotto-Jumbo werd derde.

"Daar is hij wel blij mee", weet wielerverslaggever Dalebout. "Kruijswijk was enorm teleurgesteld na de Giro d'Italia. Vorig jaar won hij die bijna, nu moest hij kort voor het einde opgeven. Dat was zuur voor hem."

'Slechts de Ronde van Zwitserland'

Volgens Dalebout gaf de Giro om nog een andere reden een nare nasmaak bij Kruijswijk. "Hij vond het heel lastig om te zien dat een andere Nederlander er met de eindzege vandoor ging. Ondanks dat hij het Tom Dumoulin natuurlijk wel gunde."

Driessen vraagt zich af wat de podiumplaats van Kruijswijk, die de Tour overslaat en zich voorbereidt op de Vuelta, nou eigenlijk waard is. "Het is slechts de Ronde van Zwitserland. Daar waren maar drie of vier renners op hun best aan het rijden."