Amerikaanse politie onderschept enorme partij fentanyl

De politie in de Amerikaanse stad San Diego heeft een van de grootste partijen fentanyl ooit in de Verenigde Staten onderschept. De sterke pijnstiller is alleen op recept verkrijgbaar. Het middel veroorzaakt een hoop problemen in de VS en in Canada. Steeds meer mensen raken eraan verslaafd.

Agenten ontdekten in een huis 44 kilo van het spul, waarmee miljoenen dodelijke doses gemaakt kunnen worden. Fentanyl is vijftig tot tachtig keer sterker dan morfine en is net zo verslavend als heroïne. Het merendeel van de gebruikers is verslaafd geraakt na een medische behandeling.

Overdosis

In de VS is het aantal doden onder gebruikers het afgelopen jaar verdubbeld. Een van hen was popster Prince. Hij overleed vorig jaar door een overdosis fentanyl.