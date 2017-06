'PvdA moet brede volksbeweging worden'

De PvdA moet de komende jaren veranderen van een klassieke bestuurderspartij in een brede volksbeweging. Dat zegt PvdA-burgemeester Paul Depla in een gesprek met Trouw. "Als de PvdA een eigen zuiltje wordt, kunnen we beter ophouden te bestaan."

De PvdA verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen 29 zetels. Dat was de grootste nederlaag in de parlementaire geschiedenis. Het partijbestuur vroeg burgemeester Depla van Breda daarop de uitslag te analyseren en aanbevelingen te doen om het tij te keren. Hij komt vandaag met zijn rapport.

Netflixisering

In Trouw zegt bij dat de PvdA zich moet focussen op de thema's werk en inkomen, zorg, milieu en multiculturele samenleving.

Volgens hem is de 'netflixisering' van de maatschappij een van de oorzaken van de instorting van de partij. Depla zegt dat de samenleving uiteen valt in kleine groepjes die in hun eigen 'informatiebubbel' leven, met elk hun eigen partij. De PvdA heeft volgens hem juist altijd gestaan voor verbinding tussen de verschillende bevolkingsgroepen.