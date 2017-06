Twee Nederlandse journalisten vastgehouden in Colombia

In Colombia worden twee journalisten tegen hun wil vastgehouden. Het is nog onbekend door wie.

De twee werden zaterdag op een weg in de beruchte regio Catatumbo in het noordwesten van Colombia tegengehouden. Volgens de lokale openbaar aanklager wilden de twee iets filmen toen er een groep mannen op hen afkwam. Het is niet bekend of zij gewapend waren.

Catatumbo is een zeer gevaarlijke regio, zegt correspondent Marc Bessems. "Er zijn daar allerlei illegale activiteiten, zoals de handel in de smokkel van drugs en er zijn guerrilla-bewegingen actief. Reizen over de weg is in dit gebied erg link."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er twee Nederlanders worden vastgehouden. Het ministerie weet om wie het gaat, maar noemt uit veiligheidsoverwegingen geen namen.