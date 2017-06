Jongeren beginnen later aan seks dan vijf jaar geleden. Niet alleen voor 'de eerste keer' is de leeftijdsgrens opgeschoven, ook voor andere vormen van seks, zoals masturberen, is dat het geval.

Dat blijkt uit de derde editie van het onderzoek Seks onder je 25e, waarvoor ruim 20.000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar zijn bevraagd over allerlei thema's die met seksualiteit te maken hebben.

Opgeschoven

"We hebben voor allerlei verschillende vormen van seks berekend op welke leeftijd jongeren hier ervaring mee hebben", zegt onderzoeker Hanneke de Graaf. "Dit blijkt nu voor alle vormen van seks 1 a 1,5 jaar later te zijn dan in 2012."

Zo is het moment waarop de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap heeft gehad, opgeschoven van 17,1 naar 18,6 jaar. De groep jongeren die al tussen de 12 en 14 jaar de eerste seksuele ervaring heeft, is kleiner geworden.

"Het verschil met 2012 is opvallend groot", zegt De Graaf. "Blijkbaar is de beschikbaarheid van seks, bijvoorbeeld via internet en sociale media, niet bepalend voor de leeftijd waarop jongeren eraan beginnen." Overigens zijn de onderzoeksresultaten volgens De Graaf te plaatsen in een bredere trend. "De trend was eerder te zien in groot internationaal onderzoek in een aantal Europese landen. In het Nederlandse deel was te zien dat steeds minder 12 tot 16-jarigen seks hadden."

Flirt

Het onderzoek biedt geen verklaringen. "Dus dat is speculeren", zegt De Graaf. "Je ziet dat jongeren minder opzoeken over seks dan vroeger, en het er met anderen minder over hebben. Maar het zou ook kunnen zijn dat alle beschikbare media, social of anders, jongeren min of meer afleiden van de interesse in seksualiteit. Dat door alle uren op WhatsApp en Instagram, minder tijd overblijft om in een in een fysieke flirt te steken."

De onderzoekers noemen het gunstig dat er minder jongeren zijn die erg jong beginnen aan seks. "Jonge starters zijn minder weerbaar en beschermen zichzelf minder goed", zegt De Graaf.

Ook positief is het aantal jongens en meisjes dat aangeeft te genieten van seks, stellen de onderzoekers. 94 procent van de seksueel ervaren jongens en 90 procent van de seksueel ervaren meisjes vindt seks fijn.