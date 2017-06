Zwarte beren doden twee mensen in Alaska

In Alaska zijn twee mensen gedood door zwarte beren. Het eerste slachtoffer is een 16-jarige jongen die tijdens het hardlopen werd aangevallen. De tweede dode is een medewerker van een goudmijn.

Patrick Cooper deed mee aan een wedstrijd in bergachtig terrein in de Amerikaanse staat. De jongen was op de helft van het 5 kilometer lange parcours in Anchorage toen hij een familielid een bericht stuurde dat hij achterna werd gezeten. Het familielid belde vervolgens de wedstrijdleiding op die een zoektocht op touw zette.

Beer in de buurt

Aan de hand van het GPS-signaal van zijn telefoon werd het lichaam van Cooper ontdekt op zo'n 450 meter van het parcours. Hulpverleners konden in eerste instantie niet dichtbij komen, omdat de beer nog in de buurt was.

Een boswachter schoot de beer van ruim 100 kilo uiteindelijk in zijn kop, waarop het dier wegvluchtte. De beer is nog niet gevonden. Als dat gebeurt, wordt het dier doodgeschoten.

Goudmijn

Bijna 500 kilometer verderop werd een medewerker van een goudmijn aangevallen door een beer. De man was met een collega bodemmonsters aan het verzamelen toen hij werd gedood. De andere medewerker raakte gewond.

Vermoed wordt dat in beide gevallen het een zeldzame 'aanval om te doden' was van de beren. Meestal als een beer een mens aanvalt, gaat het om een vrouwtjesbeer die haar welpen wil beschermen.