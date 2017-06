Amerikaanse student die in Noord-Korea vastzat overleden

De Amerikaanse student Otto Warmbier, die ruim een jaar gevangen zat in Noord-Korea en daar in coma raakte, is overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Cincinnati. Daar werd hij sinds zijn vrijlating op 13 juni behandeld.

De 22-jarige Warmbier had tijdens zijn gevangenschap hersenschade opgelopen. Hij was in Noord-Korea veroordeeld tot 15 jaar strafkamp omdat hij een vlag met communistische propaganda van het regime zou hebben gestolen.

De ouders van Warmbier zeggen in een verklaring dat er na de "verschrikkelijke mishandeling" van hun zoon "geen andere uitkomst mogelijk was dan de verdrietige uitkomst die we nu hebben gezien".