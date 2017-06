ProRail: treinverkeer in heel Nederland ontregeld door hitte

Zwolle is een van de grootste spoorknooppunten van Nederland. Vanuit de Overijsselse stad vertrekken treinen in zes richtingen, vooral naar plaatsen in Noord- en Oost-Nederland. Vanochtend waren er in Zwolle al problemen door een staking van spoorpersoneel.

Hitte

ProRail zegt dat de infrastructuur gevoelig is voor aanhoudend hoge temperaturen. Rails worden zo heet dat ze uitzetten, met kronkels tot gevolg. Ook bruggen en elektronica zijn extra kwetsbaar bij hitte.