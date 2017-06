Bedrijfsscholen bezig met flinke opmars

Bedrijfsscholen zijn bezig met een opmars. Met de aantrekkende economie zijn bedrijven harder dan ooit op zoek naar goed en gespecialiseerd personeel. Vooral in de techniek- en bouwsector is de vraag naar vakmensen groot. Steeds meer bedrijven investeren daarom zelf in gespecialiseerde opleidingen.

Zo heeft Spoorwegbedrijf NS zijn eigen TechniekFabriek waar mbo-leerlingen in twee jaar tijd tot treinmonteur worden opgeleid. Ook staalconcern Tata Steel heeft in samenwerking met een roc een eigen bedrijfsschool waar gespecialiseerde vakmensen worden opgeleid.

Verdubbeling

Minder grote bedrijven zoals Techniekbedrijf AWL-Techniek in Harderwijk investeren op een andere manier in het onderwijs. Samen met een aantal bedrijven levert AWL-Techniek onder andere apparatuur voor het Fieldlab van de robotschool van Hogeschool Windesheim. Studenten leren daar werken met de meest geavanceerde machines.

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs is niet alleen voordelig voor de sector maar ook voor de leerlingen. De vraag naar gespecialiseerde mensen is zo groot dat alle leerlingen van de Robotschool in Harderwijk al een baan hebben voordat zij hun diploma op zak hebben. Sommige bedrijfsscholen zagen de afgelopen jaren dan ook een verdubbeling van het aantal leerlingen.

"Ik heb al een baan gekregen, maar desondanks krijg ik via LinkedIn nog heel veel aanbiedingen", zegt Dyan Elbertsen. De 24-jarige leerling Elektrotechniek aan de Robotschool studeert volgende week samen met zijn klasgenoten als eerste af aan de opleiding in Harderwijk.

Mismatch

Joop Schippers, arbeidseconoom aan de Universiteit Utrecht, ziet dat bedrijven meer investeren in het onderwijs. "Er is een mismatch ontstaan die steeds groter wordt, omdat er steeds meer verschillende gespecialiseerde beroepen ontstaan", aldus Schippers.

Scholen zijn volgens hem niet meer in staat mensen af te leveren en dus moet het bedrijfsleven zelf gaan investeren in het onderwijs. Piet Mosterd van AWL-Techniek noemt het een noodzakelijk kwaad dat bedrijven nu meer geld steken in het onderwijs. "We krijgen anders geen goed gespecialiseerd personeel. Het staat niet op hun voorhoofd wat ze kunnen", aldus Mosterd.

De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen zien dat de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs de laatste tijd steeds intensiever wordt. "Het is essentieel dat mbo en het bedrijfsleven nauw samenwerken, want de scholen moeten leerlingen klaarstomen voor het toekomstige bedrijfsleven", zegt een woordvoerder van de MBO Raad.

Risico

Toch kleeft er volgens Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids, wel een nadeel aan deze nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. In die gids worden jaarlijks alle opleidingen beoordeeld en vergeleken op onder andere baanzekerheid en kwaliteit.

"Er bestaan wel risico's. Mensen worden bij deze opleidingen mogelijk te smal opgeleid, waardoor zij alleen inzetbaar zijn voor één specifiek bedrijf", zegt Frank Steenkamp. Joop Schippers beaamt dit. "Je loopt het risico dat mensen gevangen zitten in hetzelfde kunstje."

De MBO Raad maakt zich geen zorgen: het is juist de verantwoordelijkheid van de bedrijven en de scholen dat mensen zo goed mogelijk worden opgeleid voor de rest van hun carrière, zeggen ze daar.

"De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De tijd dat je 40 jaar bij Tata Steel werkte is voorbij. Het is dus belangrijk dat je een opleiding krijgt die je klaarstoomt voor een beroep, maar niet een beroep bij een specifiek bedrijf", aldus de woordvoerder van de MBO Raad.