Bosbrandgebied Portugal lijkt wel zwartgeblakerd filmdecor

Zo nu en dan zie je vanuit de bossen weer een rookpluim opstijgen. Toen ik vanmorgen op weg was naar het zwaar getroffen Pedrógão Grande werd mij duidelijk hoe onvoorspelbaar het vuur is. Ik reed op een bergweg toen de brandlucht steeds sterker werd. Zo'n honderd meter voor me zag ik dikke rook met daarin grote oranje vlammen.

Er stonden een paar bomen in brand, zeker niet zo ernstig als de bewoners hier hebben meegemaakt, maar ben wel meteen omgedraaid. Het feit dat ik überhaupt nog op die weg kon komen, geeft wel aan dat de situatie niet onder controle is.