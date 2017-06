Docent ROC Nieuwegein verdwijnt met 80 examens van leerlingen

Een docent Nederlands van het ROC Midden Nederland in Nieuwegein is er met 80 examens van leerlingen vandoor gegaan. Zij moeten het examen nu opnieuw doen, bevestigt de school na berichtgeving in het AD.

Volgens een woordvoerder van de school is het onduidelijk waar de docent is gebleven. De man was ingehuurd om de mondelinge examens 'spreken' en 'gesprekken voeren' af te nemen bij leerlingen van de koksopleiding. Maar de verslagen en rapporten van de examens zijn er niet meer.

Het ROC heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om de docent te traceren, maar tevergeefs. Hij is niet te vinden. "We zijn langs geweest, hebben hem gebeld, gemaild, aangetekende brieven. Het mocht niet baten. We hebben hem niet kunnen vinden", zegt de woordvoerder.

Supervervelend

Alle tachtig leerlingen moeten het examen nu over doen, ook als ze al geslaagd waren. Volgens de school is dat volgens de regels verplicht, omdat er geen bewijs meer is dat de leerlingen ook echt een voldoende hadden voor het examen. "Een diploma moet valide zijn", aldus de woordvoerder. "Er mag geen enkele discussie bestaan over het cijfer. Maar het is supervervelend dat onze leerlingen het examen opnieuw moeten doen."