Officiële dodental flatbrand Londen naar 79

Het officiële dodental van de brand in de Londense Grenfell Tower is opgelopen tot 79. Het gaat voor een deel om vermisten van wie vrijwel zeker is dat ze zijn omgekomen, zei politiecommissaris Cundy in een verklaring tegen de pers. Het vorige dodental dat werd aangehouden, was 58.

Het onderzoek verloopt moeizaam, mede omdat nog niet het hele gebouw van 24 verdiepingen is onderzocht. Het identificatieproces van de verkoolde lichamen kan nog geruime tijd duren. Pas vijf slachtoffers zijn geïdentificeerd, zei Cundy.

Het dodental kan nog verder oplopen. Waarschijnlijk waren er op het moment van de brand mensen in de flat van wie dat niet bekend was, bijvoorbeeld vanwege illegale bewoning. Cundy riep mensen nogmaals op om dat te melden. Ze hoeven niet te bang te zijn voor maatregelen, zei hij.

De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de brand van vorige week dinsdagavond. Ook wordt onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd. Twee Britse ministers zeiden gisteren dat tegen de flat platen zaten die volgens Britse bouwregels nooit hadden mogen gebruikt.