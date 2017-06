Brug in Vlissingen gaat omhoog met vrouw erop

De Sloebrug in Vlissingen is gisteren omhoog gegaan terwijl er iemand op stond. Op foto's is te zien hoe een vrouw met een fiets zich aan de brugleuning vastklampt. De vrouw bleef ongedeerd, de provincie stelt een onderzoek in.

Een omwonende vertelde Omroep Zeeland dat ze 's middags plotseling geroep en gefluit hoorde. Toen ze naar buiten keek, zag ze de brug opengaan met de vrouw er nog op. "Toen we keken, zagen we een man die met zijn auto voor de brug stond te wachten, rennen om de vrouw te helpen." De man probeerde de vrouw vast te houden, terwijl de brug steeds verder omhoog ging.

Op een hoek van ongeveer 45 graden bleef de brug steken. Daarna ging het wegdek langzaam weer naar beneden. Volgens de omwonende bleef de vrouw ongedeerd en fietste ze na het incident gewoon verder.

Onderzoek

De provincie Zeeland is eigenaar van de brug. Volgens een woordvoerder is nog onduidelijk wat er is misgegaan. De provincie weet niet wie de vrouw is.