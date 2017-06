Wat Schoop kan, kan Bogaerts ook: twee homeruns in een wedstrijd

In Houston opende Bogaerts de score voor Boston Red Sox met een solohomerun in de tweede inning. In de zesde inning sloeg hij de bal opnieuw over de hekken, dit keer met een man op de honken.

De thuisploeg, die dit seizoen pas 23 nederlagen had geleden en daarmee met afstand de beste ploeg is in de Major League, kwam nog terug tot 5-4.

In de zevende inning zorgde Bogaerts met een honkslag voor de beslissing. Op zijn honkslag zorgde Mookie Betts voor het zesde punt voor de Red Sox, wat voldoende bleek voor de overwinning: 5-6.