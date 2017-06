Extreem-linkse activisten stichten brand op Duits spoor

Op verschillende plekken in Duitsland is vannacht brand gesticht rond het spoor. Op veel plekken ligt het treinverkeer stil en duizenden reizigers hebben vertraging opgelopen.

Extreem-linkse activisten hebben de verantwoordelijkheid voor de branden opgeÃĢist, in de aanloop naar de G20-top in Hamburg. Op zeker dertien plekken in Berlijn, Saksen, Hamburg en Noordrijn-Westfalen hebben ze kabels en elektriciteitshuisjes in brand gezet.

In een verklaring op de links-activistische website Indymedia zegt de organisatie 'Shutdown G20-Hamburg' bewust te hebben toegeslagen bij de spoorwegen, als "het zenuwstelsel van het kapitalisme". De inlichtingendiensten van de betrokken deelstaten doen onderzoek naar de zaak.

De autoriteiten houden in de aanloop naar de G20-top op 7 en 8 juli rekening met meerdere verstorende acties. Er worden in Hamburg tot honderdduizend demonstranten verwacht.