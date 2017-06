Voorlopig genoeg 06-nummers beschikbaar, zo'n 25 miljoen

Er zijn in Nederland nog genoeg 06-nummers beschikbaar voor mobiele telefoons. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben de telecomproviders samen nog 19 miljoen nummers op de plank liggen. Ook kan de ACM zelf nog bijna 6 miljoen nummers uitgeven.

De toezichthouder begon dit jaar met een campagne om telecomproviders te wijzen op de regels. Zo mogen 06-nummers tegenwoordig niet meer gebruikt worden voor apparaten als e-readers en tablets. Daarvoor bestaat sinds 2014 het 097-nummer. Na druk van de ACM hebben providers tablets voorzien van dat nieuwe nummer.

De ACM denkt wel dat de druk op de 06-nummers een punt van aandacht blijft. "De vraag naar deze nummers blijft hoog, bijvoorbeeld door nieuwe apps die concurreren met traditionele telefoondiensten", meldt de toezichthouder.

100.000 nummers

Om de druk wat te verlichten zijn maatregelen genomen. Als een provider nummers nodig had, kreeg die per keer 100.000 telefoonnummers. Nu zijn het er per keer 10.000.

Ook voor het aantal vaste nummers worden geen problemen verwacht. Hoewel Nederlanders de vaste telefoon steeds minder gebruiken, groeit het aantal vaste nummers. Dat komt door zakelijk gebruik.