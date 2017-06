Op de boulevard in Zandvoort is vanmorgen een Maserati van de weg geraakt en op zes geparkeerde auto's gebotst. De bestuurder wist zelf uit de auto te komen en is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Volgens de regionale omroep NH is de schade enorm. Enkele auto's zouden total loss zijn. Het is niet bekend waardoor de bestuurder van de weg raakte. Een deel van de boulevard werd vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten.