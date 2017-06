Man (22) omgekomen bij brand in studentenhuis Leeuwarden

Bij een brand in een studentenhuis in Leeuwarden is vannacht een 22-jarige man om het leven gekomen. Dat meldt Omrop Fryslân.

De brand brak uit rond 03.30 uur. Daarna sloegen al snel de vlammen uit het pand. Het 22-jarige slachtoffer werd gewond uit het studentenhuis gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Een tweede bewoner raakte gewond. De overige bewoners konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft de omgeving van het studentenhuis afgezet voor onderzoek. In totaal raakten vijf woningen door de brand beschadigd. De bewoners worden voorlopig elders opgevangen.