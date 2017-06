Tioté onder grote belangstelling begraven

"Ik moest hier gewoon bij zijn", zei voormalig Feyenoorder Kalou tegen de BBC. "Ik heb zes jaar met hem in het nationale elftal gespeeld en tegen hem toen hij bij Newcastle United zat en ik bij Chelsea. We hadden een goede relatie."

Bony, oud-speler van Vitesse, had in Tioté een mentor toen hij in 2010 voor het eerst bij de Ivoriaanse selectie kwam. "Hij was een van de eersten die naar me toe kwam om uit te leggen wat ik moest doen en hoe ik me moest gedragen."

"Het is niet te bevatten", vervolgde Kalou. "Het lijkt wel een droom. We zijn hier allemaal om hem onze liefde te tonen en te laten zien dat hij voor altijd in ons hart zit."