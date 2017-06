Tung oogst op Le Mans lof van racewereld en teambaas Jackie Chan

In de voetsporen van Gijs van Lennep en Jan Lammers - de enige Nederlanders die ooit de 24 uur van Le Mans wonnen - wist hij nog niet te treden, maar dat Ho-Pin Tung met zijn optreden in de fameuze autorace indruk heeft gemaakt op de racewereld staat vast.

Geruime tijd ging de Nederlander aan kop, om uiteindelijk pas in het laatste uur de zege aan Porsche te moeten laten. Tung werd knap tweede met zijn team Jackie Chan DC Racing.

Jackie Chan? Inderdaad. De wereldberoemde kungfu-acteur is de baas van het team, maar was niet aanwezig in Le Mans. "Hij stuurde wel meteen een videoboodschap naar ons vanuit China, waar hij voor filmprojecten was", zei Tung zondagavond in Langs de Lijn. "Hij was enorm begaan met de race en keek via een live-verbinding mee."