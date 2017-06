Student Thomas zag de aanslag in Londen vanuit zijn kamer

De Belgische student Thomas van Hulle woont bij Finsbury Park, tegenover de plek waar de aanslag bij de moskee in Londen gebeurde. Hij zette een foto van het incident op Twitter. Tegen het NOS Radio 1 Journaal vertelt hij wat hij zag.

Van Hulle was vannacht om 1 uur in zijn kamer en "hoorde op een gegeven moment veel geschreeuw en gegil. Ik keek uit het raam en zag dat er mensen op de grond lagen. Een kleine vrachtwagen stond achteraan, ik legde niet meteen de link, want er staan wel vaker vrachtwagens in de straat geparkeerd."