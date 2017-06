Busje rijdt in op voetgangers bij moskee in Londen

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn laat weten "totaal geschokt" te zijn door het jongste incident in Londen. Premier Theresa May is geïnformeerd over de aanslag, maar heeft nog niet gereageerd.

Het is de derde keer in korte tijd dat zich in Londen een incident voordoet waarbij mensen opzettelijk worden aangereden. In maart reed een terrorist in op voetgangers op de Westminster Bridge en begaf hij zich naar het parlement, waar hij een agent neerstak.

Begin deze maand reden drie radicale moslims met een busje op London Bridge, waar ze voorbijgangers aanvielen met messen, evenals in het nabijgelegen uitgaansgebied Borough Market.