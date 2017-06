Nieuw-Zeeland aan de leiding in America's Cup

Na de tweede dag van de finale van de America's Cup heeft Nieuw-Zeeland een 3-0 voorsprong genomen op de Verenigde Staten. De Nieuw-Zeelandse zeilers wonnen op zowel zaterdag als zondag beide races.

Omdat titelhouder VS de voorronde-races had gewonnen, startte Nieuw-Zeeland in de finale met een punt aftrek. Het land dat als eerst zeven punten heeft, wint de America's Cup.

Nieuw-Zeeland wist in 2013, tijdens de laatste editie, ondanks een 8-1 voorsprong in de finale de felbegeerde cup niet te winnen. De Amerikaanse stuurman Jimmy Spithill slaagde erin met zijn bemanning een onmogelijk geachte comeback te maken en bezorgde Team USA met 9-8 een historische triomf.