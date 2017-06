Sterk Chili wint, met de videoscheidsrechter in de hoofdrol

In het openingsduel in groep B van de Confederations Cup heeft Chili Kameroen van de mat gespeeld, maar de goals vielen pas in de slotfase: 2-0. Dat was mede te danken aan de videoscheidsrechter, die bij de wedstrijd in Moskou de hoofdrol opeiste.

De Chilenen kenden een bliksemstart en kregen in de eerst vijf minuten al twee enorme kansen. Kameroen-keeper Fabrice Ondoa, die de voorkeur kreeg boven Ajax-doelman Andre Onana, redde echter twee keer op briljante wijze.

Videomoment 1

Pal voor rust werd Ondoa toch gepasseerd, maar de goal van Eduardo Vargas werd door de video-scheidsrechter, na enige bedenktijd, afgekeurd wegens buitenspel. Dit tot ergernis van Chili, dat woedend de kleedkamer opzocht na het rustsignaal.