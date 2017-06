Nederlander gevlucht voor de bosbrand: 'het lijkt een zwarte woestijn'

Pieter van Nuenen (46) en zijn vrouw wonen in Nederland, maar hebben sinds drie jaar ook een huis in Pedrógão Grande, in het midden van Portugal. "Je bent hier altijd wel alert op bosbranden. Met name als het heel heet wordt." De afgelopen dagen was het extreem warm, met temperaturen boven de 40 graden.

Gistermiddag ging hij samen met vrienden lunchen in een dorpje verderop. "Toen we terugreden naar ons huis zagen we in de verte rookpluimen. Die zien we bijna elke zomer wel, maar deze waren opvallend dichtbij."

Rond 16.00 uur werd het pikkedonker om hun huis. "Overal was rook, het regende as-deeltjes. Toen beseften we: dit is niet goed."