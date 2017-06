Amerikanen schieten Syrisch gevechtsvliegtuig uit de lucht

Een Amerikaanse straaljager van de internationale coalitie heeft een Syrische gevechtsvliegtuig neergehaald. Het toestel werd vanmiddag uit de lucht geschoten boven de regio Raqqa. De piloot is volgens het Syrische leger vermist.

Volgens de Syriƫrs was de missie van het gevechtsvliegtuig het aanvallen van IS-strijders. Het Amerikaanse leger zegt dat het vliegtuig bommen liet vallen in de buurt van door de VS gesteunde strijders. Raqqa, de door IS uitgeroepen hoofdstad, ligt hevig onder vuur.

Iran

Ongeveer tegelijkertijd maakte de Revolutionaire Garde van Iran bekend raketaanvallen te hebben uitgevoerd op Syrisch grondgebied dat in handen is van IS. De aanvallen zijn een vergelding voor de dubbele aanslag op het Iraanse parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini door IS-sympathisanten begin juni. Daarbij kwamen zeker 17 mensen om het leven.

Over de Iraanse raketaanvallen zijn nog niet meer details bekend.