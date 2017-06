Echtgenoot slachtoffer obstacle run rende vandaag weer voor het eerst

Ook Mikes moeder was aanwezig bij het evenement. "Het is heel dubbel", vertelde Annemie Helgers. Toch wil ze dat hij blijft meedoen aan wedstrijden. "We gingen altijd heel veel naar hen kijken. Het is hun passie, Gitte leefde daar helemaal voor."

Het was een emotionele dag. "Ik heb kippenvel, ik heb het koud. Maar het is wel heel mooi." Gitte Helgers werd vrijdag begraven.