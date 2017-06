Vekic verrast Konta in finale Nottingham

De Britse, de nummer acht van de wereld, leek op weg naar haar derde titel van het jaar, maar wist na de eerste set niet door te drukken. Vekic werd brutaler, kwam langszij en brak haar opponente vroeg in de derde set. Konta rechtte de rug en repareerde de schade (4-4), maar leverde in de elfde game voor de vierde keer in de partij haar opslag in.

De 20-jarige Vekic, die drie jaar geleden in Kuala Lumpur haar eerste titel pakte, verkrampte daarna niet en drukte op haar eerste matchpoint door.