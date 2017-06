Dit was het weekend: brand Portugal, verkiezingen Frankrijk en Beyoncé

May noemt hulp Grenfell Tower niet genoeg

De politie in Londen denkt dat zeker 58 mensen zijn omgekomen bij de brand in de Grenfell Tower van afgelopen week. Het aantal van dertig doden dat de politie eerder bekendmaakte, is bij dat cijfer inbegrepen. De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog oploopt.

Er liggen nog 24 mensen in het ziekenhuis, van wie er twaalf slecht aan toe zijn. Premier Theresa May heeft vanavond in een verklaring toegegeven dat de hulp "niet goed genoeg" is geweest. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is in volle gang.